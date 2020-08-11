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Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor!

Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kurmak için resmi kurumlarla masaya oturdu.
 11 Ağustos 2020 10:49
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Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor!

Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kurmak için resmi kurumlarla masaya oturdu.

Dünya Gazetesi'nden Kerem Ülker'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kuruyor. Habere göre Acun şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu.

Hükümetin Netflix'e mesafeli davranmasını fırsat bilen Acun Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı. Onay alındığı vakit kollar sıvanacak ve Netflix'e rakip olmak için çalışılmaya başlanacak.

Memurlar.Net
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