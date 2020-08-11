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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı

Son haftalarda yaşanan vaka artışlarıyla gündeme gelen Gaziantep'te hayata geçirilen ciddi tedbirlerle rakamlarda aşağı yönlü hareketlenme yaşanıyor- Aylık ortalama 70 bin kişiye sosyal mesafeye uygun davranmamak ve maske kullanımını ihlalden cezaların kesildiği kentte, düğün salonlarında polisler denetim yapıyor
 11 Ağustos 2020 11:13
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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı

- Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin İl Pandemi Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, salgının ilk gününden itibaren ciddi çalışmaların hayata geçirildiği Gaziantep'te son 1,5 aydır vaka sayıları yukarı yönlü eğilim gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kentteki durumu, "En çok vaka görülen 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." paylaşımıyla özetliyordu.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Gaziantep Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, vakaların artmaya başlamasıyla denetimler ve tedbirler maksimum seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda cadde ve sokaklardaki Kovid-19 denetimlerinden taviz verilmeyen Gaziantep'te ayda ortalama 70 bin kişiye cezai işlem uygulandı.

Kentteki denetimler, bulaş riskinin yoğun olduğu alanlarda da ağırlık kazandı.

Düğün merasimlerinin 2 saatle sınırlandırıldığı Gaziantep'te, düğün salonlarında polisler denetim yapıyor, gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünler iptal edilip, salon işletmelerine ceza kesiliyor.

Öte yandan asker uğurlama ve taziye ziyareti gibi toplu buluşmaların gerçekleştiği törenlerin yasaklandığı Gaziantep'te, sitelerde birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması da halen kısıtlı durumda.

- 700 kişilik mücadele timi

Günlük ortalama bin 500 kişiye koronavirüs testinin uygulandığı Gaziantep'te, tedbirler ve salgınla mücadele çalışmalarında yaklaşık 700 kişilik bir ekip çalışma yürütüyor. Destek ve gönüllü ekipleriyle beraber bu sayı çok daha artıyor.

Son dönemlerde kentteki vaka artışlarına dikkati çeken Sağlık Bakanı Koca, önceki gün de Gaziantep'te sevinç oluşturan bir paylaşım yaptı.

Koca'nın "Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü." şeklindeki açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, sosyal medya üzerinden sevinç paylaşımları gerçekleştirdi.

Tedbirler kapsamında salgınla mücadelede görev alan ekipler, tedbirlerin süreceğini belirterek, herkesin rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

- Sağlık Destek Hattı ile sorunlara anında çözüm

Vaka sayılarının artış gösterdiği dönemde Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi, izolasyonu, hastalara çabuk müdahale edilmesi ve gereken durumlarda test yapılması gibi işlemler İçişleri Bakanlığının talimatı ile kurulan Kovid-19 Sağlık Destek Hattı vasıtasıyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri işbirliğinde ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün deneyimli ekibinin katılımıyla kurulan destek hattı, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi yapılan 100 araçlık filonun da desteği ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

- Mahalle filyasyon takip sistemi

İzolasyonun tavizsiz sağlanması ve temaslı hastaların takiplerinin mahalle bazlı yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı filyasyon sistemi dışında Kaymakamlık bünyesinde kurulan mahalle filyasyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Her bir mahallede kurulan filyasyon takip kurulu ile okul müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarları, azaları ve din görevlileri filyasyon takip sistemine entegre edildi. Bu yöntem ile karantinada olan hasta ve temaslıları mesafe kuralları çerçevesinde kontrol edilerek ihtiyaçları öğreniliyor ve karantina kurallarına uyması sağlanıyor.

Kullanılan bilgisayar programıyla sistemdeki tüm çalışmalar tek bir merkezden görülebiliyor. Ayrıca karantina kurallarına uymayan hastalara da idari para cezaları veriliyor ve haklarında adli işlem uygulanması için bildirimde bulunuluyor.

Sistem vasıtasıyla ve kaymakamlıklar tarafından kurulan WhatsApp hattı yardımıyla karantinada bulunanların ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanabiliyor.

- "Tedbire devam, rehavete yer yok"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, son dönemde salgınla mücadele kapsamında çok yoğun bir mesai harcandığını dile getirdi.

Bu noktada esas desteğin halktan geldiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığının genelgelerini hassasiyetle uygulamanın sonuçlarını alıyoruz. Eğer vatandaşlarımız tedbirlere uymasaydı, şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Halkımızın tedbirlere uyduğunda sonuçların nereye gideceğini hep birlikte gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bu saatten sonra hepimizin yapabileceği en iyi şey, rehavete kapılmadan tedbirlere sonuna kadar uymak. Bu illetten hep birlikte, ortak çalışmayla kurtulacağız. Çalışmalara destek olan herkese teşekkür ederiz. Hedefimiz tedbirlere uyarak salgından kurtulmak."
Anadolu Ajansı
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