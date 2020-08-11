Gram altın 469 lira seviyelerinde
|11 Ağustos 2020 11:14
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor.
Dün sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 478,4 liradan tamamladı.
Yeni güne dolar kuru ve ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.090 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 1.996 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.
Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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