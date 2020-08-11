1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı

Karaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün salonları ile kır bahçelerinde yapılan düğünlerin süreleri 3 saat ile sınırlandırıldı.
 11 Ağustos 2020 11:17
Yazdır
Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu doğrultuda mahalle ve köy sokaklarında gerçekleştirilecek düğün, nişan ve sünnet düğünü etkinliklerin 3 saati geçmeyecek şekilde yapılması kararı alındı.

Düğün salonları ile kır bahçelerinde yapılan düğünlerin sürelerinin de aynı süre ile sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saatler haricinde vatandaşların düğün yapılacak alanlarda toplu olarak bulunmaması için kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına, bu hususun köy/sokak düğünü yapmak üzere izin başvurusunda bulunan vatandaşlara tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor
11 Ağustos 2020 11:31		 Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi
11 Ağustos 2020 11:15
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı
11 Ağustos 2020 11:13		 Valiliklere genelge gönderildi! Terör örgütüyle ilgili 'döviz' uyarısı
11 Ağustos 2020 10:44
Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 09:06		 Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
11 Ağustos 2020 08:37
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
11 Ağustos 2020 08:35		 ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
11 Ağustos 2020 08:34
MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
11 Ağustos 2020 07:42		 10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
11 Ağustos 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü11:48 - Amasya Üniversitesine 5 yeni program11:47 - Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi11:45 - Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?11:45 - Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti11:43 - Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
11:42 - Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı11:35 - İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı11:33 - Milli sporcunun erkek arkadaşı alacak tartışmasında adam öldürdü11:31 - Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor11:25 - Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı11:19 - Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı
11:17 - Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı11:15 - Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi11:14 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:13 - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı10:59 - Büyü bozdurmak için 300 bin lirasını kaptırdı
10:55 - Mansur Yavaş: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
Sınavlı okulların tamamı doldu
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
81 ilde corona virüs denetlemesi 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
Kadınlar futbolda olmamalı 2
kombucha çayı 1
tıkır tıkır 1
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 2
benzine yine zam yapılması 4
corona virüs vaka sayısı 2
Yok birbirlerinden farkları 1
cennet 1
SON İLANLAR
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam