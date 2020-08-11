1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı

Yüksek binaların dış cephe temizliğini "Örümcek Adam" kostümü giyerek yapan Tamer Uysal, tüm sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla kentin en işlek caddesinde maske dağıtarak Kovid-19 salgınından korunmadaki tedbirlerin önemine dikkat çekti - Endüstriyel dağcı Uysal: - "Ben çocuklarımı okula yollamak, anneme sarılmak, komşularımla sohbet edebilmek, eskiden olduğu gibi yaşamak istiyorum. O yaşantımızı geri elde edebilmemizin tek yolu virüsten korunmak"
 11 Ağustos 2020 11:19
Yazdır

- Eskişehir'de yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine dikkati çekmek için kentin işlek caddesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak maske dağıttı.

Örümcek Adam kostümünü giyen Uysal, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Doktorlar Caddesi'nde elindeki "maskeni tak, kahraman ol" pankartıyla kent sakinlerine maske verdi, Kovid-19 salgınından korunmadaki tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Fiziki mesafeye uyarak isteyenlerle fotoğraf çektiren Uysal, çocuklara ve ebeveynlere günümüz kahramanlarının maske takan, kurallara uyan ve herkesin sağlığını düşünen insanlar olduğunu söyleyerek, "maske takın" uyarısında bulundu.

Tamer Uysal, AA muhabirine, amacının özellikle çocukların çok sevdiği Örümcek Adam kostümüyle maskeye dikkati çekerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır 2 çocuğu ve eşiyle evinden zorunlu olmadıkça çıkmadığını dile getiren Uysal, son dönemlerde insanların rehavete kapılıp kurallara uymamasından dolayı üzgün olduğunu anlattı.

Uysal, ikiz çocuklarının ilköğretim çağında olduğunu belirterek, "Çocuklarım da dahil olmak üzere her öğrencinin öğrenme, eğitilme hakkı var. Birkaç dakikalık keyif için, maskesiz gezip, sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek aslında geleceğe zarar veriyoruz." dedi.

- "Kurallara uymak vatan görevidir"

Türkiye'nin üretim, eğitim, ticaret gibi alanlarda normalleşerek önüne bakması gerektiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Çocuğu okula gitsin isteyen anne babalar kurallara uymuyor. Nasıl açılacak okullar? Son haftalarda insanlarımızın iyice rehavete kapıldığını görüyoruz. Sokaklarda virüse karşı önlem almada duyarlılık gösterenler de var ama hiç umursamayanlar da var. Ben çocuklarımı okula yollamak, anneme sarılmak, komşularımla sohbet edebilmek, eskiden olduğu gibi yaşamak istiyorum. O yaşantımızı geri elde edebilmemizin tek yolu virüsten korunmak. Çoğumuz ciddiye almıyor fakat inanın kurallara uymak vatan görevidir. Lütfen biraz duyarlı olalım."

Uysal, virüse karşı çocukların daha temkinli olduğunu ifade ederek, "Benim bu yaptığım pozitif eylem, çocukların aklında kalacaktır diye düşünüyorum. Yarın anne ve babasını maskesiz görürse 'Anne, baba siz kahraman değilsiniz' desinler istiyorum. Belki bu sayede birazcık da olsa devletimize ve milletimize katkımız olmuştur." diye konuştu.

Kent sakinlerinden 30 yaşındaki Ali İhsan Açıksöz, Örümcek Adam'ı caddede gördüğünde şaşırdığını belirterek, "İnsanlarımız çok fazla duyarlı değil. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Örümcek Adam'ın sokakta böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin akılda kalacağını düşünüyorum." dedi.

Sedef Özsoy ise torununun Örümcek Adam karakterini çok sevdiğini söyleyerek, Uysal ile selfie yaparak fotoğraf çekti.

Uysal'ın yaptığı farkındalık eylemini çok beğendiğini dile getiren Özsoy, "Torunum çok dikkatli mesela. Çok önemsiyor maske ve sosyal mesafeyi. Örümcek adam çocukların favorisi. Torunum için de öyle. Özellikle çocuklar için çok güzel bir farkındalık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gök taşı yağmuru başlıyor
10 Ağustos 2020 10:55		 Şehit polis Adem Keskin son yolculuğuna uğurlandı
09 Ağustos 2020 16:26
Bu ülkede 100 gündür koronavirüs vakası yok
09 Ağustos 2020 14:35		 İstanbul'da nikah salonlarında denetim
08 Ağustos 2020 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan umutlu haber
03 Ağustos 2020 11:08		 Tepki çeken görüntünün ardından Vali açıklama yaptı
02 Ağustos 2020 16:20
Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
01 Ağustos 2020 12:50		 İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 57'lere düştü
01 Ağustos 2020 11:54
Aç kalan tilki piknikçilerin masasına konuk oldu
01 Ağustos 2020 10:45		 Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu
30 Temmuz 2020 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü11:48 - Amasya Üniversitesine 5 yeni program11:47 - Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi11:45 - Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?11:45 - Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti11:43 - Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
11:42 - Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı11:35 - İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı11:33 - Milli sporcunun erkek arkadaşı alacak tartışmasında adam öldürdü11:31 - Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor11:25 - Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı11:19 - Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı
11:17 - Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı11:15 - Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi11:14 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:13 - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı10:59 - Büyü bozdurmak için 300 bin lirasını kaptırdı
10:55 - Mansur Yavaş: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
Sınavlı okulların tamamı doldu
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzine yine zam yapılması 4
ons altın 1
caf caf 1
eren bülbül 1
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 2
iyi parti 2
Fer.ah 2
büro personeli alımı için iha şartı konması 1
uğurtan sayıner 1
emre gönlüşen 1
SON İLANLAR
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam