İzole tatile yöneliş çekme karavan satışlarını artırdı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin çekme karavana ilgisi satışlarda gözle görülür artış yaşanmasına sebep oldu.

Doğayla iç içe bir yaşam sunmanın yanı sıra hem pratikliği hem de kullanıcılarına özgürce gezme imkanı tanıyan karavanlara Kovid-19 sürecinde talep arttı.

Sektörde geçmiş yıllara oranla artış yaşanırken, Türkiye'de karavan üreten firmalar da yurt içinden gelen talepleri karşılıyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kullanıcılar, yaşam alanı genişiliği, belirli tonaj altının vergiden muaf tutulması ve ikinci bir araç almamak için çekme karavanı daha çok tercih ediyorlar.

Bir karavan firmasının Akdeniz bölge bayisi olan Tuğrul Selçik, AA muhabirine, Kovid- 19 nedeniyle çekme karavana ve karavan turizmine ilginin arttığını söyledi.

İnsanların bu süreçte izole bir tatili seçtiklerine değinen Selçik, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardan bu yana Akdeniz Bölgesi'nde karavan satışı yapıyoruz. Kovid-19'dan sonra çekme karavan satışlarımız arttı. Doğaya kaçma, özgür yaşama ve izole hayat seçmelerinden dolayı insanlar karavanı tercih etmeye başladı. Otellerden biraz uzaklaşmak istiyorlar. Biz hem teknik hem de satış olarak vatandaşlara hizmetimizi sunuyoruz."

- Satışlarımız yüzde 50 civarında arttı"

Selçik, son dönemde Türkiye'nin dört bir yanından karavan siparişi aldıklarını belirterek, "Geçmiş yıllara göre satışlarımız yüzde 50 civarında arttı. İç piyasada talep oldukça fazla. Talebe yetişemediğimiz dönem oluyor. Türkiye'de üretilen karavanlar artık dünyada biliniyor." diye konuştu.

Türkiye'de karavanla yaşamanın son yıllarda ivme kazandığını vurgulayan Selçik, eskiden emekli olanların tercih ettiği karavana şimdilerde gençlerin de ilgi gösterdiğini kaydetti.

Karavan yaşamının insana çok şey kazandırdığını belirten Selçik, "Karavan insanlara özgürlük tanır. Her şey size bağlıdır. Maddi getirisi de var. Karavanla tatile giden daha az para harcar. En fazla gidecek harcama yakıttır." dedi.

Selçik, büyük karavan fiyatlarının KDV hariç 77 bin liradan, küçük karavanların ise 46 bin liradan başladığını sözlerine ekledi.