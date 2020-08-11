Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.
|11 Ağustos 2020 11:43
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti.
Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.
Putin aşının kızına da yapıldığını ve yakın zamanda üretime başlamayı planladıklarını açıkladı
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