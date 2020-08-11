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Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
|11 Ağustos 2020 11:45
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Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta kalıpçı olarak çalışan Mustafa Ölmez (40) yük indirdiği sırada vinçten düştü.
Beton zemine düşen Ölmez, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.
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