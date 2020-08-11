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Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi

Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan müvekkilini savunan avukat Bengisu Başak Okuyan, duruşma sonrası karşı tarafın yakınının saldırısına uğradı
 11 Ağustos 2020 11:47
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- Antalya'da şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan kadını savunan avukat Bengisu Başak Okuyan, duruşma sonrası müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi.

Antalya Barosuna kayıtlı 27 yaşındaki avukat Okuyan, eşi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan kadının avukatı olarak 4. Aile Mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

Duruşma sonunda müvekkilinin kayınpederi S.B. (77), adliye koridorunda Okuyan'a tokat atmaya başladı.

Çevredeki avukat ve vatandaşların araya girmesiyle S.B, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Okuyan'ın şikayeti üzerine S.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından S.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz üzerine S.B, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.B. hakkında "kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Okuyan'ın adliye koridorunda darbedilmesi ve sanığın gözaltı sırasında polisin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kendini yere atması güvenlik kamerasına yansıdı.

- "Müvekkilimi daha güçlü savunmak için elimden geleni yapacağım"

Avukat Bengisu Başak Okuyan, AA muhabirine, şiddet mağduru olan kadın müvekkilinin yaşadığı korkudan dolayı duruşmalara katılamadığını söyledi.

Daha önceki duruşmalarda da küçük tartışmalar yaşandığını aktaran Okuyan, şunları kaydetti:

"Şiddet gören bir kadının avukatıyken şiddet gören müşteki durumuna düşmek gerçekten acı verici. Mesleğim dolayısıyla henüz cübbem üzerimdeyken, şiddet gören kadını korumaya çalışırken, şiddete maruz kaldım. Biz şiddet mağdurları değil, şiddeti uygulayanlar utanmalı. Önceki duruşmalarda da sanık ve oğlunun tehdit, hakaretleri nedeniyle başka bir dava da sürüyor. Bundan sonraki süreçte müvekkilimi daha güçlü savunmak için elimden geleni yapacağım."

Müşteki Okuyan'ın avukatı Ersun Yıldız ise avukat meslektaşının şiddete uğramasının kendilerini çok üzdüğünü, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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