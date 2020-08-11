Amasya Üniversitesine 5 yeni program

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, AA muhabirine, Amasya Üniversitesinin 8 fakülte, 9 yüksekokul ve 3 enstitüyle öğrencilerine hizmet verdiğini söyledi.

Akademik özgürlüğü bilimin evrenselliği olarak gören ve her zaman ön planda tutan Amasya Üniversitesinin, 2006 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğuna işaret eden Elmacı, üniversitenin genç olmasının, yeni programlar açacağı ve yeni atılımlar yapacağı anlamı taşıdığını belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 5 yeni programa öğrenci alımı yapacaklarını anlatan Rektör Elmacı, "Bilgisayar Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Raylı Sistemler Yol Teknolojisi programlarına öğrenci alımı yapacağız. Bu yıl bu bölümlerin yanı sıra lisans programlarımıza bin 500, ön lisans programlarımıza 3 bin 500 öğrenci kontenjanımız bulunmaktadır." diye konuştu.

"Amasya Üniversitesini kazanan öğrencilerimiz barınma sorunu yaşamazlar"

Öğrencilerin Amasya'da kendilerini çok rahat, mutlu ve güvenli hissedecekleri bir ortamla karşılaşacaklarının altını çizen Elmacı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz açısından en önemli noktalardan bir tanesi de barınma konusudur. Erkek ve kız öğrencilerimiz için yurtlarımızın yeterli derecede olduğunu belirtmekte fayda var. Öğrencilerimiz açısından Amasya, güvenli, barınma sorunu olmayan bir kent. Amasya Üniversitesini kazanan öğrencilerimiz barınma sorunu yaşamazlar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra Amasya'da çok sayıda özel yurt mevcuttur."

Öğrencilerin her türlü derdiyle ilgilenen bir yönetim anlayışları olduğunu vurgulayan Rektör Elmacı, Türkiye'nin hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesinde kendilerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak, en büyük beşeri sermaye ve ülkenin geleceği olan gençlerin, çözüm üretme kapasitesi ve öz güveni yüksek, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Bilimsel araştırmaları, nitelikli akademik eğitimi ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmayı amaçlayan Amasya Üniversitesinin, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak için Uluslararası İlişkiler Birimini kurduklarına işaret eden Elmacı, Amasya Üniversitesinin Türkiye'nin genç ve dinamik üniversitelerinden bir tanesi olduğunu ifade etti.

"Amasya Üniversitesi istikrarlı bir şekilde büyümektedir"

Prof. Dr. Elmacı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra hayat boyu öğrenmenin tüm süreçlerinde de akademik faaliyetler yaptıklarını, mezuniyet sonrası istihdam sorunlarının yaşanmadığı alanlarda yeni programlar açarak istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi.

Amasya Üniversitesinin Merkez Kütüphanesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, tam donanımlı laboratuvarları ile öğrencileri desteklediklerini Rektör Elmacı, akademik yıl içinde ulusal ve uluslararası katılımlı çok sayıda panel, sempozyum, konferans, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, bahar şenliği gibi pek çok etkinlik düzenlendiğini, öğrenci kulüplerinin de faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Süleyman Elmacı, gençlere ve ailelerine seslenerek şunları kaydetti:

"Sevgili Gençler, Amasya Üniversitesi, ülkemizin çağdaş, dünyada öncü ve önder olması için araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolculukta sizleri de Amasya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Üniversitemizi tercih edecek gençlerin ailelerine de seslenmek isterim, gönül rahatlığıyla evlatlarını bizlere emanet edebilirler; zira bizler Amasya Üniversitesi ailesi olarak onları kucaklamaya şimdiden hazırız."