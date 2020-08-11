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Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Erzincan'ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, yük treninin çarpması sonucu 2 kişi öldü
|11 Ağustos 2020 11:53
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, yük treninin çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Dedek köyü yol ayrımındaki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ömer Çoşkunfırat'ın kullandığı 24 AY 592 plakalı otomobile, Erzincan-Divriği seferini yapan yük treni çarptı.
Kazada, sürücü Çoşkunfırat ile araçtaki Dedek köyü muhtarı Tahir Açıkgöz ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Açıkgöz Kemah Devlet Hastanesi, Çoşkunfırat ise Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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