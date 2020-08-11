Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Ayşe Sancar'ın ağabeyi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
|11 Ağustos 2020 12:04
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Ayşe Sancar'ın ağabeyi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Ayşe Sancar'ın ağabeyi Sancar'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Ayşe Sancar'ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Mithat Sancar ve ailesine başsağlığı diledi.
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