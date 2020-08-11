AK Parti İlçe Başkanı'nın oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kazada yaşamını yitiren gencin AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi
|11 Ağustos 2020 12:17
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İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Anıl Yılmaz'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada yaralanan Yılmaz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.
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