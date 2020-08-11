Adana'da 2 şüpheli kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtı
|11 Ağustos 2020 12:35
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Adana'da biri kadın kılığında 2 şüpheli, kuyumcuyu silah ve bıçakla yaraladıktan sonra aldıkları altınlarla kaçtı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giden biri kadın kılığında 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman Bolhocalıoğlu'nun kilitli kapıyı açmasıyla içeri girdi.
Bıçak ve tabancayla tehdit ederek altınları istedikleri iş yeri sahibiyle zanlılar arasında arbede çıktı. Bolhocalıoğlu'nu bıçak ve tabancayla yaralayan zanlılar, bir miktar altın alarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Bolhocalıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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