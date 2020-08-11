Meis adasında gerginlik, Türk ve Yunan hücum botları hareketlendi
Meis Adası çevresinde hareketlilik yaşanıyor. Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
|11 Ağustos 2020 12:40
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Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaşmıştı.
Bölgede, Türk hücumbotunun Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştığı görüldü.
Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren havada iki helikopter Meis Adası'nın karşısında ve Kaş'ta sürekli tur atıyor.
Bölgeden gelen fotoğraflar şöyle;
MEİS ADASI NEREDE?
Kızılhisar olarak da bilinen ada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı oniki adadan biridir. Türkiye'nin Antalya Kaş kıyılarındansadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometre karedir.
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