Zeytin Dalı'nda 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
|11 Ağustos 2020 12:45
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Mehmetçik'in bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
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