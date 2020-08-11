Ankara'da fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi operasyonla kurtarıldı
|11 Ağustos 2020 12:54
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Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Muhammed Rahmani, Hacıbayram Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı H.M'nin ailesinin 1 Ağustos'ta kendisine fotoğraf ve video göndererek arkadaşının kaçırıldığını, 15 bin dolar fidye istendiğini ve ölümle tehdit edildiğini söylemesi üzerine polise başvurdu.
Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.M'nin kaybolmadan önce telefonla iş görüşmesi için çağrıldığını belirledi.
Arayan kişinin Afganistan uyruklu Z.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Gölbaşı ilçesinde gözaltına aldı.
Polis, zanlının ifadeleri doğrultusunda H.M'nin Mamak'ta bir arkadaşına ait adreste alıkonulduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.
Ellleri bağlı şekilde bulunan H.M. ekiplerce kurtarılırken, Z.S. ve arkadaşı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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