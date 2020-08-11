Köpeği aracıyla ezerek öldüren Doktor'un 3 yıl hapsi istendi
|11 Ağustos 2020 12:49
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'na gittiği ve kendisine ait 5 yaşındaki kangal cinsi köpeğini de hastanenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı anlatıldı.
Müşteki Sarıbeyliler'in daha sonra yanına geldiği köpeğinin yaralı olduğunu fark ettiği aktarılan iddianamede, tedavi amacıyla veterinere götürülen köpekte kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.
Bunun üzerine müşteki Sarıbeylilerin kamera görüntülerini incelediği ve sanık Birsen Ocaklı'nın kullandığı aracın köpeğin üzerinden geçerek yaraladığını gördüğü aktarılan iddianamede, olay nedeniyle müşteki Sarıbeyliler'in bir hastanede çalışan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'dan şikayetçi olduğu, savcılığın bunun üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.
Sanık Birsen Ocaklı'nın savunmasında köpeği fark etmediğini söylediğine yer verilen iddianamede, sanığın bu savunmasına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilemeyeceğine işaret edildi.
İddianamede, incelenen video kaydında yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü, bu haliyle köpeğin fark edilmemesinin imkansız olduğu anlatıldı.
Bu şekilde köpeğin ölümüne neden olan sanık Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Birsen Ocaklı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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