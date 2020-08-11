LGS'de meslek okullarına yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğindeki meslek okullarındaki 106 programın 104'ünün kontenjanının tamamen dolduğunu, protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının da yüzde 99,28 olduğunu söyledi.

17 Temmuz'da LGS 2020'de tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine 'Uzmanlık Kapısı Seni Bekliyor' sloganı ile MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğindeki okulları tercih etmeye davet ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Tercih dönemi boyunca illerde ve ilçelerde de Oda ve Borsalarımız da yoğun tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. LGS 2020 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, protokol kapsamındaki meslek okullarımızdaki 106 programın 104'ünün kontenjanı tamamen doldu. Protokolü kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranı da geçen yıla göre artarak yüzde 99,28 oldu" dedi.

TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak Türkiye'nin nitelikli işgücünün oluşturulması için mesleki eğitime inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu vizyonla, uzmanlık kapısından geçmiş nitelikli işgücü ile girişimcilerimizi buluşturacağız. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mesleki eğitime camia olarak gereken yatırımı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mesleki eğitime inanarak, kendi geleceklerine bu alanda adım atmak için okullarımızı tercih eden tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum" diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitimde özel sektöre verdikleri destekten dolayı Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, Genel Müdürümüz Kemal Varın Numanoğlu'na ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili tüm bürokratlarına, il müdürlerine ve okul müdürlerine teşekkür ediyorum. İllerde ve ilçelerde mesleki eğitime sahip çıkan, yatırım yapan Oda ve Borsalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.