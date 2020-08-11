AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek
|11 Ağustos 2020 13:15
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."
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