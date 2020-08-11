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Vali açıkladı: Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var, kısıtlama getirilebilir

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarında denetimlerde bulundu. Açıklama yapan Vali Günaydın, "Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var. Böyle devam ederse düğünlerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir, onu net ifade edeyim. Bu da istediğimiz bir sonuç değil" dedi.
 11 Ağustos 2020 13:20
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Vali açıkladı: Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var, kısıtlama getirilebilir

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarında denetimlerde bulundu. Açıklama yapan Vali Günaydın, "Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var. Böyle devam ederse düğünlerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir, onu net ifade edeyim. Bu da istediğimiz bir sonuç değil" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Yeni Mahalle Semt Pazarı'nda maske ve sosyal mesafe denetimlerinde bulundu. Vali Günaydın ve beraberindekiler; pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunurken kurallara uyanlara teşekkür etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın; kentteki vatandaşların önemli bir kısmının kurallara uyduğunu dile getirerek, "Geçen hafta başladığımız yoğun denetimlere devam ediyoruz. Bizler tabi ki hep ifade ediyoruz, yapılan denetimlerin amacı kesinlikle esnafımıza, vatandaşımıza ceza yazmak değil. Konunun gündemde kalması için, farkındalık oluşturmak için, konunun hassasiyetini devam ettirmek için korona virüs ile mücadelemizi kararlılıkla yürütebilmemiz için hayatımızın her alanında bu denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz; korona virüs ile mücadelemizde en büyük silahımız olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını sıkı bir şekilde uygulayalım. Hayatımızın her aşamasında buna dikkat edelim. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Kayseri'de vatandaşlarımızın çok çok önemli bir kısmı bu kurallara riayet ediyor. Bizim amacımız toplumumuzun tamamının bu kurallara uymasını sağlamak. Bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

"Böyle giderse düğünlerde kısıtlamalar getirilebilir"

Düğünlerin önemli bir risk oluşturduğunu, böyle giderse kısıtlamalar gelebileceğini aktaran Vali Şehmus Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kayseri için risk alanlarını tespit ediyoruz, oralara yoğunlaşıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hareketliliği kontrol altına aldık. Ama ne yazık ki, başka bir risk alanımız düğünlerimiz. Geçen hafta düğün salonu işletmecilerle bir araya geldik, onlarla bu konuyu masaya yatırdık. Vatandaşlarımızdan ve düğün sahiplerimizden şunu rica ediyorum; lütfen Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kurallar ve kaideler çerçevesinde düğünlerimizi gerçekleştirelim. Sevinçli günümüzün üzüntülü sonuçlara ulaşmaması için mutlaka bu tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz lazım. Bizler, kısıtlamaların getirilmesini arzu etmiyoruz. Düğün salonlarının kapatılması istemediğimiz bir sonuç. Buraya gitmemek, bu sonuçla karşılaşmamak için gerek sokak gerekse köy düğünlerimizin ve gerekse salonlardaki düğünlerimizin tedbirlere uygun şekilde icra edilmesi en büyük amacımız olmalıdır. Şu anda bizim için en önemli risk kaynağı düğünler. Düğünlerdeki kaideleri uygularsak bu alanda da başarı elde ederiz, risklerimizi de minimize etmiş oluruz. Bu konuda denetimlerimiz devam ediyor. Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var. Böyle devam ederse düğünlerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir, onu net ifade edeyim. Bu da istediğimiz bir sonuç değil."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise açıklamasında, "Değişik bölgelerde, değişik alanlarda uygulamaları yerinde inceliyoruz. Geneliyle Kayseri insanının kurallara uyduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Zaman zaman ufak tefek istisnalar söz konusu. Yaptığımız çalışmalarda kimseye yaptırım uygulamak, ceza yazmak mantığı asla söz konusu değil, güzellikleri paylaşmak, halkımızı yönlendirmek ve bilinçlendirmek. Ülkemiz ve şehrimizde hareketliliğin getirdiği bir miktar kıpırdanma söz konusu. Bizim amacımız bu kıpırdanmayı hem önlemek hem de en aza indirgemek, şehrimizin güvenli bir liman olduğunun paylaşımı içerisinde bulunmak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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