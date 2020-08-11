Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin
Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi
|11 Ağustos 2020 14:03
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Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.
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