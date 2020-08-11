1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi
 11 Ağustos 2020 14:03
Yazdır
Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mavi Vatan' açıklaması
11 Ağustos 2020 13:26		 AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması
11 Ağustos 2020 13:15
Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum
11 Ağustos 2020 12:47		 Meis adasında gerginlik, Türk ve Yunan hücum botları hareketlendi
11 Ağustos 2020 12:40
AK Parti İlçe Başkanı'nın oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
11 Ağustos 2020 12:17		 Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a başsağlığı
11 Ağustos 2020 12:04
Mansur Yavaş: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
11 Ağustos 2020 10:55		 AK Parti Grup Başkanvekili, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü
11 Ağustos 2020 10:42
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
11 Ağustos 2020 09:36		 Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
11 Ağustos 2020 08:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:08 - Validen 'özel okul' açıklaması: Risk görürsek erteleriz14:05 - Öğretim görevlisi alımında 'desen sınavı' yapılabilir mi?14:03 - Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin13:57 - Nevşehir'de koronavirüsten 1 kişi hayatını kaybetti13:48 - Kastamonu'da 5 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor13:42 - Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü
13:39 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi13:35 - Şanlıurfa'da hastane güvenliğini darbeden 2 kişi tutuklandı13:30 - Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi13:26 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mavi Vatan' açıklaması13:20 - Vali açıkladı: Düğünlerle ilgili çok ciddi riskler var, kısıtlama getirilebilir13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:15 - AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması13:09 - Kaymakam uyardı: Günlük vaka sayısı 4'den 7'ye çıktı13:06 - LGS'de meslek okullarına yoğun ilgi12:57 - Adalet Bakanı Gül'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek12:54 - Ankara'da fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi operasyonla kurtarıldı
12:49 - Köpeği aracıyla ezerek öldüren Doktor'un 3 yıl hapsi istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
Sınavlı okulların tamamı doldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
Akaryakıta 23 kuruş zam bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kadınlar futbolda olmamalı 2
Fer.ah 1
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
büro personeli alımı için iha şartı konması 1
kadına şiddet 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
alpaslan öztürk 2
kombucha çayı 1
corona virüs vaka sayısı 1
haris seferovic 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam