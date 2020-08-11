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Ak Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." dedi.
 11 Ağustos 2020 14:29
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Ak Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." dedi.

Çam, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'li kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Çam, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıkların da Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir." diyen Çam, AK Parti'nin kurulduğu günden beri kadınlara yönelik duruşunun, özel desteklerinin ve ayrımcılıkla mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekti.

- "Bugüne kadar çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" sözünü anımsatan Çam, AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla, bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini dile getirdi.

Çam, "AK Parti, eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemeyle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır." diye konuştu.

Kadınların karar alma mekanizmaları olan merkezi ve yerel meclislerde, tarihin en yüksek katılımı sağlandığının altını çizen Çam, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılığının kaldırıldığını söyledi.

Çam, "Bunlar öyle birilerinin 5, 10 bin tweet atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılacak başarılar değildir." dedi.

- "AK Kadınlar hiçbir zaman 'papatya' olmamıştır"

Lütfiye Selva Çam, AK Parti'li kadınların, disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken, kadın kimliğiyle siyasal hayata katkı vermeye gayret gösterdiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"AK Parti'li kadınlar, diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın hareketi, asla bir feminist hareket değildir. AK Kadınlar hiçbir zaman 'papatya' olmamıştır."

AK Parti'li kadınların, AK Parti'li ve AKP'li olarak ayrıştırılamayacağını belirten Çam, "AK Kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever kadınlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız, o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz." dedi.

- "Umarız kimse kalemini siyasal tehdit aracına dönüştürmez"

Tepkilere rağmen herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını gördüklerini, bunların aksine, inançların ve değerlerin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edildiğine dikkat çeken Çam, hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan kadınlara hakaret eden, kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını söyledi.

Çam, "Umarız ki, genel merkezimizden, 81 ilimiz ve 922 ilçemizden 5 milyona ulaşan kadın üyemiz adına yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kimse kalemini, siyasal tehdit aracına dönüştürmez." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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