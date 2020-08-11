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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'pasaportsuz geçiş' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk." dedi.
 11 Ağustos 2020 14:39
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'pasaportsuz geçiş' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında göreve yeni gelen üst düzey devlet yetkililerinin ilk yurt dışı ziyaretlerini karşılıklı yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu geleneği sürdürmesi dolayısıyla Bayramov'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'den Almanya'ya dönecek gurbetçiler ve Alman turistlerin ülkeden çıkmadan test yaptırması zorunluluğunun, Türk vatandaşlarına yönelik çifte standart olduğu" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"(Bu kişilerin) Almanya'ya döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabi tutulmaması için Almanlar, 'eğer Türkiye'de test yapabilecekseniz, biz bu kısıtlamayı (bazı şehirlere ilişkin) kaldıracağız' dedi. Şimdi dönüşte 14 günlük karantina yerine, test yapmanın vatandaşlarımız için daha uygun olduğunu düşündük.

Fakat bu uygulama sadece bizim vatandaşlarımız için değil, Türkiye'ye turist olarak veya herhangi bir sebepten gelen Almanlar için de geçerli. Yani burada Türk, Alman ayrımı yapılmıyor. Esasen, biz burada vatandaşlarımızın Türkiye'ye rahatça gelebilmeleri için Almanların bu talebine evet dedik."

Uygulamanın birden başlaması nedeniyle havaalanları gibi bazı yerlerde birtakım sıkıntıların meydana gelmiş olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımız, Kültür Turizm Bakanlığımız, Devlet Hava Yolları İşletmeciliğimiz ve havaalanı yönetimleriyle her yerde test kapasitemizi artırdık ve devreye soktuk. Uygulamadaki sorunlar da ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, resmi davet üzerine cuma günü İsviçre'ye ziyaret gerçekleştireceğini de belirtti.

- Türkiye-Azerbaycan arasındaki stratejik projeler

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kafkaslar'dan Uzakdoğu Asya ve Londra'ya kadar çok önemli stratejik projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı bunlardan bir tanesi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi, şimdi Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) olarak Avrupa ülkelerine uzanıyor." dedi.

Çavuşoğlu, stratejik projeleri daha da geliştirmek ve kapasitelerini artırmak için Gürcistan ile çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, "Kardeş Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerin de bu projelere dahil olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buralardaki üçlü mekanizmalarımızı, dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki süreçte de gerçekleştirmek için bugün birlikte karar aldık." ifadesini kullandı.

- Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yaptığı saldırılara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek, bugün de aynısını söylüyoruz. Kardeş Azerbaycan yalnız değildir. Tüm gücümüzle, imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan, yıllardır kardeş Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini ve Karabağ'ı işgal ediyor."

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sorunun nedeninin uluslararası kurumlar ile uluslararası toplum olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan, bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını da tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, başta AGİT Minsk Grubu olmak üzere bu sorunun çözümü için uluslararası kurumların samimi şekilde gayret sarf etmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz, bahsettiğim kararlar, uluslararası hukuk ve en önemlisi de kardeş Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunun diplomasiyle, diyalogla çözülmesini arzu ediyoruz. Bu süreçlere de katkı sağladık. Ama AGİT üçlüsünün de eş başkanların da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Rutin açıklamaların ötesinde, bu sorunun çözümü için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Bu sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun ve Minsk üçlüsünün samimi gayret sarf etmesi gerekiyor."

Türkiye'nin Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümüne ilişkin tavrının, diplomasiden yana olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yöntemini tercih ederse, biz o konuda da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız." dedi.

Türkiye-Azerbaycan "TurAz Kartalı" ortak askeri tatbikatının 2014'ten beri sürdüğünü anımsatan Çavuşoğlu, tatbikatın bu alandaki iş birliğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, çalışma yemeğinde Türk Konseyi dahil bölgesel konuları ele alacaklarını da dile getirdi.

- "Karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artacağına işaret ederek, "Doğal gaz tedariğimizde Azerbaycan birinci sıraya yükseldi ve Azerbaycan'dan alacağımız gaz miktarını ileride daha da arttıracağız." ifadesini kullandı.

Lojistik ve ulaşım projelerinin yanı sıra Kars-Nahçıvan Demiryolu Hattı Projesi ile Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Hattı projelerine önem verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, dolayısıyla Nahçıvan'a da gazın Türkiye üzerinden ulaştırılmasının stratejik bir proje olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra konsolosluk alanındaki iş birliğinin güçlendirildiğine işaret ederek, iki ülkenin daha önce karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığını hatırlattı.

Vize muafiyeti süresinin 30 günden 90 güne çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da yetmez. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Bu iş birliğini Gürcistan ile gerçekleştirdik. Ukrayna ile de hayata geçirdik. Dolayısıyla zaten artık yeni kimliklerde tüm bilgiler olduğu için kimlikle seyahatin önünü açabilmek için de önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar önemli ama her alanda bağlarımızı güçlendirmek için anlaşmalar, alınan kararlar ve ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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