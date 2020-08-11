THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti
|11 Ağustos 2020 14:41
|Yazdır
Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.
Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı.
THY tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini bildirmesi istendi.
Airporthaber'de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeyle birlikte ücretlerde ciddi bir kayıp oluşurken 2021 yılın sonuna kadar da ikramiye ödenmeyeceği personele duyuruldu.
İSTİFALAR ARKA ARKAYA GELDİ
THY Yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı aldı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.
İstifaların önemli bir bölümünü THY'nin en kritik departmanlarından biri olan Bilişim Teknolojileri Departmanı'nda (IT) yaşanması dijital altyapı açısında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin verilmeyecek
11 Ağustos 2020 15:25
|Türkiye, Oruç Reis'le güneyindeki Yunan-Rum-Mısır kuşatmasını kırıyor
11 Ağustos 2020 15:11
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'pasaportsuz geçiş' açıklaması
11 Ağustos 2020 14:39
|Ak Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
11 Ağustos 2020 14:29
|Muharrem İnce konuştu: Perşembeye kadar bekleyin
11 Ağustos 2020 14:03
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mavi Vatan' açıklaması
11 Ağustos 2020 13:26
|AK Partili Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması
11 Ağustos 2020 13:15
|Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum
11 Ağustos 2020 12:47
|Meis adasında gerginlik, Türk ve Yunan hücum botları hareketlendi
11 Ağustos 2020 12:40
|AK Parti İlçe Başkanı'nın oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
11 Ağustos 2020 12:17