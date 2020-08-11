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THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti

Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.
 11 Ağustos 2020 14:41
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THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti

Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.

Türk Hava Yolları (THY) sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Personele verilen süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı.

THY tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini bildirmesi istendi.

Airporthaber'de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeyle birlikte ücretlerde ciddi bir kayıp oluşurken 2021 yılın sonuna kadar da ikramiye ödenmeyeceği personele duyuruldu.

İSTİFALAR ARKA ARKAYA GELDİ

THY Yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı aldı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.

İstifaların önemli bir bölümünü THY'nin en kritik departmanlarından biri olan Bilişim Teknolojileri Departmanı'nda (IT) yaşanması dijital altyapı açısında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
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