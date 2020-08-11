Muş Belediye Başkanı, koronavirüsüne yakalandı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, pozitif çıktı
|11 Ağustos 2020 15:15
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Muş'un Ak Partili Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi, pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre Asya, Muş Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucu pozitif çıkan Asya'nın kendisini evde izole ettiği öğrenildi.
Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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