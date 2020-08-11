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102 gündür vaka görülmeyen ülkede, 4 yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield düzenledikleri basın toplantısında Yeni Zelanda'da 102 gün sonrasında 4 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini açıkladı
 11 Ağustos 2020 15:32
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102 gündür vaka görülmeyen ülkede, 4 yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield düzenledikleri basın toplantısında Yeni Zelanda'da 102 gün sonrasında 4 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini açıkladı.

Korona virüsü salgınına karşı yürütülen süreçte başarılı sonuçlar elde eden Yeni Zelanda'da, 102 gündür yurt içi kaynaklı korona virüs vak'ası tespit edilmiyordu. Ancak bugün Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield tarafından düzenlenen basın toplantısında, 102 gün sonrasında yurt içi kaynaklı 4 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini açıkladı. Aynı aileden 4 kişinin, hastalığının kaynağı henüz belirlenemiyor.

Salgın sürecinde en hızlı şekilde önlem almanın hayati değer taşıdığını belirten Başbakan Jacinda Ardern, Auckland bölgesi içerisinde yarın, gün ortasından itibaren kısıtlamalar başlayacağını ilan etti. Bu kısıtlamaların ilk etapta 3 gün süreceğini belirten Başbakan Ardern, acil durum seviyesinin, Auckland kenti ve bölgesinde 3.seviyeye, ülkenin geri kalanında ise 2.seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Bu kısıtlamalara göre, Auckland bölgesi içerisinde yaşayan vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve eğer mümkünse evden çalışmaya devam etmeleri isteniyor. Okullar bu süreçte sadece işe gitme zorunluluğu bulunan ebeveynlerin çocukları için açık kalacak, öğrencilerin mümkünse eğitime evlerinden devam etmeleri bekleniyor. Sosyal buluşmalara 10 kişi sınırlandırması getirilirken, Auckland bölgesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma getirilecek.
İhlas Haber Ajansı
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