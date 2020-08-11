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Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıkladı ama sonuçlar şahsen öğrenilebilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum içi atama, yer değiştirme ve nakilleri açıkladı. Yapılan açıklamada, sonuçların şahsen öğrenilebileceği belirtildi.
 11 Ağustos 2020 15:39
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Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıkladı ama sonuçlar şahsen öğrenilebilecek

Memurlar.net'te 6 Ağustos'ta yer alan haberde, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilan ettiği takvimin aksine kurum nakil sonuçlarını açıklayamadığına yer verilmişti.

Bakanlık, gece yarısı itibariyle sonuçları açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekildedir:

2020 yılı Yaz Dönemi Kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvurularına ilişkin değerlendirme, insan odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Personelimiz başvurularına ilişkin sonuçları, görev yaptıkları birimlerden şahsen öğrenebilirler.
Memurlar.Net
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