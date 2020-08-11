Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıkladı ama sonuçlar şahsen öğrenilebilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurum içi atama, yer değiştirme ve nakilleri açıkladı. Yapılan açıklamada, sonuçların şahsen öğrenilebileceği belirtildi.
|11 Ağustos 2020 15:39
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Memurlar.net'te 6 Ağustos'ta yer alan haberde, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilan ettiği takvimin aksine kurum nakil sonuçlarını açıklayamadığına yer verilmişti.
Bakanlık, gece yarısı itibariyle sonuçları açıkladı.
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekildedir:
2020 yılı Yaz Dönemi Kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil başvurularına ilişkin değerlendirme, insan odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Personelimiz başvurularına ilişkin sonuçları, görev yaptıkları birimlerden şahsen öğrenebilirler.
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