1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar davasında avukata 1 yıl yasaklama

Müştekilerin ifadelerinin alındığı duruşmada, hakkında müşteki avukatını tehdit ettiği gerekçesiyle dava açılan bir sanık avukatının, bir yıl süreyle görevden yasaklanmasına karar verildi
 11 Ağustos 2020 15:44
Yazdır
Adnan Oktar davasında avukata 1 yıl yasaklama

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda, basına kapalı olarak yapılan ve sanıkların hiçbirinin alınmadığı duruşmada müştekilerin ifadeleri alınıyor.

Aralarında uzun yıllar örgüt içinde kalmış kişiler ile bazı sanıkların ailelerinin de bulunduğu müştekilerin bazılarının ifade verdikleri sırada ağladıkları, bu nedenle ifade alımlarına sık sık ara verildiği öğrenildi.

Bu arada, "örgüt yöneticiliği" suçundan tutuklu sanık Mehmet Noyan Orcan'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan'ın, müştekilerden birinin kadın avukatını tehdit ettiği gerekçesiyle, hakkında "tehdit" ve "örgüt üyeliği" suçlarından dava açıldığından, mahkeme heyetince bir yıl süreyle görevden yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Duruşmaya yarın müştekilerin dinlenilmesiyle devam edileceği ifade edildi.

- Adnan Oktar'dan kadın avukata selam götürmüştü

Davanın geçtiğimiz yıl ekim ayında görülen duruşmasında söz alan bir müşteki avukatı, "Sabah saatlerinde daha duruşma başlamamıştı. Otoparkta meslektaşım Eşref Nuri Yakışan ile selamlaştık, geri döndü ve 'Adnan Bey'in size özellikle selamı var.' dedi. Ben o aşamada ne diyeceğimi bilemedim, 'Sağolsun aleykümselam.' dedim. Öğlen arasında meslektaşımla konuştuk. İyi niyetli söylediğini söyledi. Meslektaşımın niyetinden şüphem yok ama bu konuyu size bildirmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Beyan üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, avukat Yakışan'a "Böyle bir şey yaşandı mı?" diye sormuştu.

"Adnan Bey, görüştüğümde avukat hanımın sorularını çok beğendiğini ifade ederek, tebrik manasında bunu söyledi." şeklinde yanıt veren Yakışan, Başkan Perk'in "Siz Adnan Oktar ile nerede görüştünüz? Avukatı mısınız? Vekaletiniz var mı? Adnan Oktar ile ne konuştunuz? " diye sorması üzerine "Cezaevinde görüştük, vekaletim yok ama Adnan Bey'in avukatıyım. Konuşmalarımız, müvekkil, vekil gizliliği kapsamındadır. Ama avukat hanıma bunu söyledim, doğrudur." şeklinde cevap vermişti.

Başkan Perk de müşteki vekilinin iddiaları kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve İstanbul Barosuna bildirimde bulunulmasına karar verirken, konuyla ilgili söz alan tutuklu sanık Adnan Oktar "Avukat hanımın açıklamasına çok üzüldüm. Avukatım bana avukat hanımla dostane görüştüğünü söyledi. Ben de çok sevindim, selam göndermedim. Hanımlara selam gönderilmez. Hanımefendinin bu durumdan tedirgin olduğunu anladım kendisinden özür diliyorum." diye konuşmuştu.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''dolandırıcılık'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

- Ek iddianame düzenlendi

Yargılama sürerken, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da bulunduğu 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyasıyla birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "örgüt üyeliği", hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da hastane güvenliğini darbeden 2 kişi tutuklandı
11 Ağustos 2020 13:35		 Ankara'da fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi operasyonla kurtarıldı
11 Ağustos 2020 12:54
Köpeği aracıyla ezerek öldüren Doktor'un 3 yıl hapsi istendi
11 Ağustos 2020 12:49		 Birinci kattaki evinin penceresinden düşen yatalak hasta öldü
11 Ağustos 2020 12:44
Adana'da 2 şüpheli kuyumcuyu yaralayıp altınlarla kaçtı
11 Ağustos 2020 12:35		 Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
11 Ağustos 2020 11:53
Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi
11 Ağustos 2020 11:47		 Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
11 Ağustos 2020 11:45
Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı
11 Ağustos 2020 11:42		 İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı
11 Ağustos 2020 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:09 - Çankırı Valisi: En büyük sıkıntımız temas16:01 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı15:50 - Altın fiyatları 460 TL'nin altına düştü15:44 - Adnan Oktar davasında avukata 1 yıl yasaklama15:39 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıkladı ama sonuçlar şahsen öğrenilebilecek15:37 - Prof. Dr. Cahit Tanyol vefat etti
15:32 - 102 gündür vaka görülmeyen ülkede, 4 yeni vaka tespit edildi15:29 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri15:25 - Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin verilmeyecek15:15 - Muş Belediye Başkanı, koronavirüsüne yakalandı15:11 - Türkiye, Oruç Reis'le güneyindeki Yunan-Rum-Mısır kuşatmasını kırıyor15:03 - Vali Baruş: Düğün, mevlit ve cenaze yemeklerini yasaklayabiliriz
14:46 - Bakan Kasapoğlu açıkladı: Halı sahalar açılıyor14:41 - THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti14:39 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a 'pasaportsuz geçiş' açıklaması14:36 - Aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Antalya'da yakalandı14:29 - Ak Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
14:23 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları 460 TL'nin altına düştü
Sınavlı okulların tamamı doldu
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre gönlüşen 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
corona virüs vaka sayısı 1
Fer.ah 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 1
bayram bektaş 1
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
kombucha çayı 1
10.08.2020 hakkari'de 2 polisimizin şehit olması 3
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam