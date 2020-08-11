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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı
 11 Ağustos 2020 16:01
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat T.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli T.G, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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