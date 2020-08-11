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Sakarya'da orman yangını çıktı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Yerleşim yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Tedbiren boşaltmalar da yapıldı. Şu anda inşallah bir sıkıntı olmadan yangın söndürülecek
 11 Ağustos 2020 16:24
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Sakarya'da orman yangını çıktı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de yönlendirildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

- "Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, ekipler ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyledi.

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor. diyen Kaldırım, "Yerleşim yerlerine gerekli müdahale yapıldı. Diğer alanlara da müdahale ediyorlar. Orman Bölge Müdürümüzle de görüştüm. Şu anda sıkıntı oluşturacak bir durum yok." şeklinde konuştu.

Bütün ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kaldırım, "Yerleşim yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Tedbiren boşaltmalar da yapıldı. Şu anda inşallah bir sıkıntı olmadan yangın söndürülecek." ifadelerini kullandı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü ve alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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