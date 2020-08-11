Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı
|11 Ağustos 2020 16:32
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Olayı, dün saat 14.00 sıralarında Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi.
Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., corona virüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için corona virüs çadırına gönderildi.
Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, corona virüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı.
Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu. Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, Covid dinlemiyor.
Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.
DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ
Sinan Doğan, geçen mart ayında da acil servise getirilen Ramazan D.'nin (23) yakınlarının saldırısına uğramıştı.
Doğan ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu'nu darp eden 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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