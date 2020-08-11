Putin açıklamıştı... Aşının adı belli oldu
Rusya tarafından bugün tescil aldığı ifade edilen aşının adının Sputnik V olacağı açıklandı.
|11 Ağustos 2020 16:49
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Rusya tarafından bugün tescil aldığı ifade edilen aşının adının Sputnik V olacağı açıklandı.
Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, "Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" dedi. Aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.
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