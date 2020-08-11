Valilikten 'teröristin adı sokağa verildi' iddialarına açıklama

Nevşehir Valiliği tarafından, Hacıbektaş Belediyesi tarafından THKP-c örgüt üyesi Ulaş Bardakçı'nın ilçede bir sokağa isminin verilmesi konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Hacıbektaş Belediyesi tarafından yasa dışı örgüt üyesi olan Ulaş Bardakçı isminin, Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildiği yönündeki iddialara' ilişkin haberler yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak Hacıbektaş Belediye Meclisince alınan sokak isim değişikliği kararının yürürlüğe girmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 81. maddesinde 'Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer' hükmü amir hükümdür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.