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Karabük'te virüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

Karabük'te korona virüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren bugüne kadar ölenlerin sayısı 21 oldu
 11 Ağustos 2020 17:25
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Karabük'te virüsten ölenlerin sayısı 21 oldu

Karabük'te korona virüs salgınının görüldüğü ilk günden itibaren bugüne kadar ölenlerin sayısı 21 oldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Celal Ünal yaşam mücadelesini kaybetti. Ramazan Bayramı öncesi vaka sayısının sıfırlandığı kentte 1 Haziran 2020 tarihinden sonra girilen normalleşme sürecinin ardından bugüne kadar korona virüse yakalanan vatandaşlardan 11 kişi öldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını başlangıcı olan Mart ayından Mayıs ayları arasında 180 vakanın bulunduğu kentte 10 vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Böylece kentte Covid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 21 oldu.

Öte yandan Kurban Bayramı itibariyle korona virüs vakalarının bulunduğu 3 köy karantina altına alınırken, 100'ün üzerinde vatandaşta korona virüs tespit edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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