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Atlar koronavirüs antikoru üretti

Adıyaman'da atlar enjekte edilen cansız Covid-19 virüsüyle 45 gün sonra antikor üretti
 11 Ağustos 2020 17:29
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Atlar koronavirüs antikoru üretti

Adıyaman'da atlar enjekte edilen cansız Covid-19 virüsüyle 45 gün sonra antikor üretti.

Covidsera' ismi verilen antiserum çalışması, Türkiye'de ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Atların virüsü 45 gün sonra antikora çevirmesinin ardından hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi.

TÜBİTAK destekli proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut öncülüğünde 13 kişilik ekip, Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye serum ihraç eden Vetal A.Ş. laboratuvarlarında Covid-19 serumu (Covidsera) çalışması başlattı. 1 Nisan tarihinde başlatılan çalışmalar ile hastalardan alınan cansız Covid-19 virüsleri inaktive edildikten sonra atlara enjekte edildi. Atlar 45 günün sonunda bu virüslerden antikor üretti. Antikorlar, hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Testlerin yaklaşık 2 ay daha süreceği ve testlerin başarılı olmasının ardından Covid-19 hastalarında kullanılmak üzere serum üretileceği belirtildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, "Yılan serumlarında, akrep serumlarında atlara yılan yada akrep toksini verilip atlardan alınan plazmalardan antitoksin elde ediliyordu. Biz de atlara cansız virüs verirsek antikor geliştirebilir miyiz düşüncesiyle planlama yaparak yola çıktık.TÜBİTAK'ta da projemiz kabul edilince 1 Nisan'dan itibaren çalışmalara başladık. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki hastalardan aldığımız virüsleri önce çoğalttık, sonra inaktive ettik. Sonra değişik işlemlerden geçirip atlarımıza enjekte ettik. Atlardan 45'inci günden itibaren antikorlar almaya başladık. Şu anda antikorlar ile hayvan testleri aşamasına geldik. Şu anda dünyada birçok immunoglobulin var, birçok hastalıkta kullanılıyor ama bu Covid-19'a karşı kullanılacak. Testlerimiz bir iki ay daha sürecek ama hayvan testleri aşamasına gelmek bile dünyada öncü olduğumuzu gösteren bir çalışmadır. Çünkü dünyada bu ve benzeri çalışma yok. Henüz Amerika'da buna benzer bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Dünyada bitmiş bu aşamaya gelmiş bu şekilde bir çalışma yok. Bu bir ilktir, ülkemiz için de ilktir, dünya için de ilktir. Hayvanlarımız fabrika gibi çok sayıda hastaya faydası olabilecek kadar bu serumdan üretebiliriz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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