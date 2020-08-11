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Çeyrek altın 734 TL'ye geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 liraya geriledi
 11 Ağustos 2020 17:32
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Çeyrek altın 734 TL'ye geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 480,80 481,00 452,70 452,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 2.985,00 3.006,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 438,70 442,70 413,00 417,00
Lira(Tam) Ziynet 3.098,00 3.118,00 2.917,00 2.937,00
Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.458,00 1.468,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 729,00 734,00
Anadolu Ajansı
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