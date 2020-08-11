Çeyrek altın 734 TL'ye geriledi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 liraya geriledi
|11 Ağustos 2020 17:32
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|480,80
|481,00
|452,70
|452,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.170,00
|3.191,00
|2.985,00
|3.006,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|438,70
|442,70
|413,00
|417,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.098,00
|3.118,00
|2.917,00
|2.937,00
|Yarım Ziynet
|1.549,00
|1.559,00
|1.458,00
|1.468,00
|Çeyrek Ziynet
|775,00
|780,00
|729,00
|734,00
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