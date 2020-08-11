Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

60 YAŞ VE ÜSTÜ AKTİF HASTA SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU İKİ İL Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.