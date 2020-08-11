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Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi
 11 Ağustos 2020 17:43
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Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın

Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.
DHA
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