Kadın memurların emekliliğinde 8 Eylül 1999'un önemi
|23 Ağustos 2020 11:03
|Yazdır
Sitemize gelen yorumlardan ve ziyaretçi sorularından kadın memurların 25 hizmet yılı değil 20 hizmet yılına tabi oldukları belirtildiğinden konuyu net olarak izah etmekteyiz.
2008 yılı Ekim ayı öncesi memurlar 5434 e, sonrası memurlar ise 5510 a tabi olurlar.
Emeklilik şartlarından olan hizmet tamamlama yönünden 8 Eylül 1999 tarihi kadın memurlar için önemlidir.
5434 e tabi olan kadın memurlardan;
8 Eylül 1999 tarihinden öncesi memurluk hizmetleri ve memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik gibi hizmetleri ve/veya işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri VARSA bu durumda olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmüne tabi olurlar ve emeklilik şartlarından birisi olan hizmet tamamlama açısından 20 HİZMET YILINA tabi olurlar.
8 Eylül 1999 tarihinden öncesi memurluk hizmetleri ve memurluk hizmetlerinden sayılan vekil öğretmenlik gibi hizmetleri ve/veya işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri YOKSA bu durumda olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmüne tabi olurlar ve emeklilik şartlarından birisi olan hizmet tamamlama açısından 20 hizmet yılına tabi olmayıp 25 HİZMET YILINA tabi olurlar.
5510 a tabi olan kadın memurlar;
En az 9000 gün yani 25 yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
Sonuç değerlendirme;
Hem 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayan hem de 5510 a tabi olarak çalışmaya başlayan kadın memurlar emeklilik için mutlaka 25 HİZMET YILLARININ tamamlanmış olması gerekmektedir.
İlgili madde hükümleri;
5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü;
"Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:....
b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,..."
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 hükmü;
"...(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk
defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. ..."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
22 Ağustos 2020 00:04
|Reddi miras, hak sahipliği aylığına engel olmaz?
20 Ağustos 2020 10:05
|Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
05 Ağustos 2020 00:01
|5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
03 Ağustos 2020 00:04
|18 yaştan önceki SSK'lı hizmetler, Memurluk görevinde ve emekliliğinde nasıl değerlendirilir?
01 Ağustos 2020 12:00
|Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
31 Temmuz 2020 10:04
|Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
30 Temmuz 2020 00:01
|Ağır engelli çocuk için tanınan erken emeklilik hakkı babalar için de düşünülmeli!
29 Temmuz 2020 10:02
|5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
23 Temmuz 2020 00:04
|Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?
22 Temmuz 2020 00:05