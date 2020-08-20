Reddi miras, hak sahipliği aylığına engel olmaz?
|20 Ağustos 2020 10:05
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Vefat eden memurun hak sahiplerine sosyal güvenlik kapsamında dul ve yetim aylıkları bağlanmaktadır.
Ancak, hak sahipleri bazı durumlarda vefat edenin borçlarının kendi üzerlerine geçmemesini düşünerek reddi miras talebinde bulunabilmektedirler.
Peki reddi miras yolunu seçen hak sahiplerine sosyal güvenlik hukuku kapsamında hak sahipliği bağlanması açısından bir engel teşkil etmekte midir?
Aylık bağlanmasında hak sahiplerinin taşıması gereken belirli kurallar bulunmaktadır.
2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanların hak sahipleri açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 77 hükmünde; sonra başlamış olanların hak sahipleri açısından da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hükümler bulunmaktadır. Hak sahipliği aylığı bağlanamayacak olan durumlar kapsamına mirası reddeden hak sahipliği girmemektedir. Yani 5434 e tabi memurların hak sahipleri ve 5510 tabi memurların hak sahiplerinin hak sahipliği olabilmeleri için aranılan şartlar arasında mirastan ıskat edilme hali bulunur, ancak mirası reddetme hali bulunmaz.
Sosyal güvenlik hukuku ile Medeni Kanuna ilişkin hukuk tamamıyla farklıdır. Birisi kişileri sosyal güvenlik kapsamına almakta iken diğeri hayat içerisinde aile içi miras, evlilik vb. gibi konuları içermektedir.
Bazı durumlarda memurlar gerek çalışma hayatları içerisinde gerekse emeklilik hayatları içerisinde isteyerek veya istemeyerek borçlu duruma düşebilmektedirler. Bu borçları ödenmeden vefat hallerinde ise hak sahipleri olarak bu borçlar üstlenilmektedir. Ancak, hak sahipleri bu borçlardan kurtulabilmek için mirası Medeni Kanun hükümleri uyarınca reddedebilmektedirler.
Sonuç değerlendirmemiz olarak: Vefat eden memurun hak sahipleri mirası reddetseler de, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları müracaat neticesinde hak sahipliği şartlarını taşıdıkları sürece aylık alabilirler. Aylık alma durumları vefat edenin borçlarını kabullenme sonucunu ortaya çıkarmaz.
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