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Sanatçı Yelim Salkım'dan, Muraç Övüç'e suç duyurusu

Sanatçı Yeşim Salkım, Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında 2 ay süre ile tedbir kararı aldırdı. Salkım, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Övüç hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu
 11 Ağustos 2020 18:03
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Sanatçı Yelim Salkım'dan, Muraç Övüç'e suç duyurusu

Sanatçı Yeşim Salkım, Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında 2 ay süre ile tedbir kararı aldırdı. Salkım, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Övüç hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Sanatçı Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya ilişkin İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Övüç ile Soylu'nun 2 ay boyunca Salkım'a yönelik hakaret ve şiddet içeren sözlerde bulunmamasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, Övüç ile Soylu'nun karara uymamaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabii tutulacağını kararında açıkladı.

Salkım, bunun yanı sıra Murat Övüç hakkında 'hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahne alan ve daha önce kadınlar hakkındaki açıklamaları dolayısıyla kamuoyunda büyük eleştiri alan şüpheli, bu hususta Yeşim Salkım'ın da kendisini son derece normal ve hukuki sınırlar içerisinde kalacak şekilde eleştirmiş olması dolayısıyla hakkında şu ifadeleri kullanmıştır; 'Bir tane şarkıcı var Yeşim Salkım. Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Nerede mağdur kadın var yanındayım. Seni iyidir, çok severim kendisini'" denildi.

Dilekçede, şüpheli Övüç'ün 'hakaret' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Salkım'ın avukatı Merve Uçanok, "Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övüç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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