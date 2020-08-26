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GYS sonucunda üst dereceli müdür kadrosuna atandığımda mali haklarım ne olur?

Mühendis kadrosu için belirlenen ek göstergenin şube müdürü ek göstergesinden yüksek olması sebebiyle bu tür atamalarda ek gösterge düşüşü yaşanmaması için gerekli düzenleme 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde yer almaktadır.
 26 Ağustos 2020 00:04
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GYS sonucunda üst dereceli müdür kadrosuna atandığımda mali haklarım ne olur?

Soru: ... Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışıyorum. Kurumumuzun önümüzdeki günlerde Görevde Yükselme sınavı açacağını öğrendim. Kazanılmış hak aylık derecem 4. derece 3. kademe. Açılacak şube müdürü kadrolarının 1 veya 2. derece olacağını öğrendim. Şube Müdürü olmam durumunda kadro derecem üzerinden mi maaş alırım yoksa kazanılmış hak aylık derecem üzerinden mi? Bu durum 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesi kapsamına girer mi?

Cevap: Memurların derece yükselmesi suretiyle 1 ila 4. dereceli kadrolara atanması ya mükteseben terfi ya da 68/B maddesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Mükteseben terfi derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için gerekli koşulların sağlanması ve öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derecelerin aşılmaması kaydıyla her yıl bir kademe, her üç yılda bir de bir derece yükselmesi yoluyla yapılmaktadır. Örneğin, dördüncü derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlayan memur üçüncü dereceye, üçüncü derecede üç yılını tamamlayan memur öğrenim durumu uygunsa ikinci dereceye yükselebilecektir. Mükteseben terfi dediğimiz konu bundan ibarettir.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi ise memurun daha aşağı derecelerde bulunması sebebiyle 1 ila 4. dereceli kadrolara mükteseben atama yapılmasının mümkün olmaması halinde belirli hizmet süresine sahip ve yükseköğrenim görmüş memurların atanmasına imkan veren bir düzenlemedir. 68/B maddesinin konumuzla ilgili kısımlarında, "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.", "Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz." hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler dikkate alındığında dördüncü dereceli bir kadrodan birinci veya ikinci dereceli bir kadroya ancak 68/B maddesi kapsamında atama yapılması mümkün olup, bu şekilde atananlar atandıkları kadro unvanı ve derecesine ait aylık ve diğer haklarından yararlanacaktır.

Diğer taraftan mühendis kadrosu için belirlenen ek göstergenin şube müdürü ek göstergesinden yüksek olması sebebiyle bu tür atamalarda ek gösterge düşüşü yaşanmaması için gerekli düzenleme 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, kapsamında bulunduğunuz teknik hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfı kapsamındaki bir kadroya yapılan atamanın 1 ila 4. dereceler arasında olması sebebiyle mühendis ek göstgergesi uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca zam ve tazminat ödemeleri bakımından bir ayrıma gidilmiş, mühendislik kariyerine sahip şube müdürlerinin zam puanları ile özel hizmet tazminatı oranları, diğer şube müdürlerinden yüksek belirlenmiştir. Örneğin normal şube müdürünün özel hizmet tazminatı oranı yüzde 135 iken, mühendislik kariyerine haiz şube müdürü için bu oran yüzde 155'tir.

Sonuç olarak, dördüncü dereceli bir mühendisin birinci veya ikinci dereceli şube müdürü kadrosuna atanması 68/B maddesi kapsamında yapılacak bir atama olup, ilgilinin mali hakları atandığı kadro derecesi esas alınarak belirlenecek, ayrıca ilgili mühendis ek göstergesinden yararlanmaya devam edecek ve mühendis kariyerine haiz şube müdürleri için daha yüksek düzeyde belirlenen zam puanı ve tazminat oranlarından yararlanacaktır.
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