Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...
|11 Ağustos 2020 18:18
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Yurdun dört bir yanında koronavirüs ile mücadele sürüyor. Ekipler denetimleri artırırken, kaymakamlar ve valiler de sık sık denetimlere katılmaya başladı.
Batman'ın Sason ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, maskesiz gördüğü iki kişiyi, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" diyerek uyardı.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı.
Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti.
Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.
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