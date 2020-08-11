1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

Bugün Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Abdullah Özadalı da denetimlere katıldı. Özadalı, maske uyarısında bulunurkeni bir araçta maskesiz vatandaşları görünce sitem etti
 11 Ağustos 2020 18:18
Yazdır

Yurdun dört bir yanında koronavirüs ile mücadele sürüyor. Ekipler denetimleri artırırken, kaymakamlar ve valiler de sık sık denetimlere katılmaya başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, maskesiz gördüğü iki kişiyi, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" diyerek uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti.

Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Validen uyarı: Koronavirüsle mücadele başlamadı bile
11 Ağustos 2020 18:59		 Rize'de şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
11 Ağustos 2020 18:54
Vali uyardı: Herkes virüsü ciddiye alsın
11 Ağustos 2020 17:58		 Karabük'te virüsten ölenlerin sayısı 21 oldu
11 Ağustos 2020 17:25
Valilikten 'teröristin adı sokağa verildi' iddialarına açıklama
11 Ağustos 2020 17:12		 Edirne'de kedilerin zehirlendiği iddiasına inceleme
11 Ağustos 2020 17:07
Sakarya'da orman yangını çıktı
11 Ağustos 2020 16:24		 Çankırı Valisi: En büyük sıkıntımız temas
11 Ağustos 2020 16:09
Vali Baruş: Düğün, mevlit ve cenaze yemeklerini yasaklayabiliriz
11 Ağustos 2020 15:03		 Korkutan görüntü, Marmara Gölü kuruyor
11 Ağustos 2020 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı19:54 - Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım19:46 - Uzmanından Kovid-19 salgınında 'hareketsiz kalmayın' önerisi19:41 - Bursa Şehir Hastanesi 1,5 milyon kişiye hizmeti sundu19:35 - Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi19:30 - Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
19:28 - Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır19:23 - Diyarbakır Valisi: Artık hiçbir risk yokmuş gibi devam edemeyiz19:21 - Akademisyen, KOSGEB desteğiyle yazılım firması kurdu19:18 - 'Kimse bize bir şey olmaz çevremize bir şey olmaz demesin'19:15 - Emekli eğitim müfettişi, gençler için kütüphane kurdu19:12 - Beslenme uzmanından 'hileli limonata' uyarısı
19:08 - Öğrencisini istismar eden öğretmen meslekten ihraç edildi19:05 - Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım18:59 - Validen uyarı: Koronavirüsle mücadele başlamadı bile18:57 - Alacaklısını elindeki tabanca ile kovalarken 3 kişiyi vurdu18:54 - Rize'de şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
18:47 - Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Sınavlı okulların tamamı doldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahalle düğünleri 3
palmeiras 1
eşine özel kadro açan rektöre soruşturma açılması 5
aile içinde teması kesin 2
alpaslan öztürk 2
belarus'ta halkın seçim sonuçlarına karşı ayaklanması 2
pazar güneşi 1
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 2
haris seferovic 1
coronalı olduğunu söylemeyen düğün sahibi 3
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak
Kozaklı Belediyesi 3 Memur Alacak
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam