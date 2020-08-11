Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
|11 Ağustos 2020 18:26
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Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun, Belen, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, B.A, B.G, M.Y. ve N.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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