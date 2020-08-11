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Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Türkiye'nin diyalog çağrılarını göz ardı eden ve "Türkiye'nin meydan okumalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği" tehdidinde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'yi "Yunan kıta sahanlığını ihlal etmekle" suçladı
 11 Ağustos 2020 18:47
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Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmalarının "Yunan kıta sahanlığının ihlali" olduğunu iddia ederek, Türkiye'ye bölgeden ayrılma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin diyalog ve müzakere çağrılarına kayıtsız kalan Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 21'inci asrın çağdaş anlayışına yüz çevirdiğini" ileri sürdü.

Nikos Dendias, Türkiye'nin 19'uncu asırda yaşadığını ve buna göre hareket ederek emrivakiler yapmaya çalıştığını öne sürerek, Türkiye'yi "samimiyetsiz davranmakla" suçladı.

"Türkiye'nin meydan okumalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği" tehdidinde de bulunan Dendias, "Türkiye'yi Yunan kıta salanlığından derhal çekilmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- Atina'da Oruç Reis telaşı sürüyor

Yunan devlet medyası, Oruç Reis ve refakatindeki Türk donanmasına ait unsurların mevcut pozisyonlarını koruduğunu, bölgedeki Yunan filosunun durumu izlemeye devam ettiğini açıklamıştı.

Başbakan Miçotakis ve Dendias sabah saatlerinde Başbakanlıkta bir araya gelmişti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında Avrupa Birliği Dış İlişkileri Konseyine acil toplantı çağrısı yapılmıştı.

Bakan Dendias, ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında ABD'li büyükelçiyi bilgilendirmişti.

Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise Başbakanlıkta Miçotakis'e Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin bilgi vermişti.

- Türkiye'den bölgesel ve kapsamlı çözüm çağrısı

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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