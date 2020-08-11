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Beslenme uzmanından 'hileli limonata' uyarısı

İzmir'de yaşayan Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, dışarıda satılan hileli limonatalar ve limonlu gazlı içeceklerin uzun vadede tüketimde kansere, diyabete, birçok kronik rahatsızlığa ve çocuklarda hiperaktiviteye yol açabileceğini belirtip, "Kesinlikle tüketilmemesi gerekir" diye uyardı.
 11 Ağustos 2020 19:12
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Beslenme uzmanından 'hileli limonata' uyarısı

Özellikle yaz aylarında, serinleten özelliği ile çokça tüketilen limonataya bazı kişiler hile katıyor. Limonata içine konulan limon miktarı azaltılarak, yerine limon aroması ve sarı renginin oluşması için gıda boyası koyuluyor.

Hileli limonatalara karşı vatandaşı uyaran Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, "Limonata C vitamini açısından oldukça zengin bir içecektir. Bu içeceğini içtiğimiz zaman günlük C vitamin ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Ancak dışarıda satılan limonatalarda dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Şişelerin üzerinde 'yüzde 10 limon içerir', 'yüzde 20 limon içerir' gibi ibareleri geçmektedir.

Meyve oranı yüzde 50'yi bulmuş olsa bile bu içeceğin limonata değil su ve şekerin karıştığı bir içecektir. İçinde glikoz, fruktoz ve şekerle beraber birçok zararlı katkı maddesi de mevcuttur. Bazı limonata şişeleri üzerinde ise limon aromalı içecek yazar. Bu ibarede şişe içindeki karışımın gerçek bir limonata olmadığını gösterir. Hileli ve katkılı limonataların uzun vadede tüketilmesi kansere, diyabete, birçok kronik rahatsızlığa ve çocuklarda hiperaktiviteye sebep olur" dedi.

ŞEKER MİKTARINA DİKKAT

Limonatanın evde yapılmasını öneren Güzelcan, dışarıda satılan koyu renkli limonata rengini elde edebilmek için, kişilerin karışım içine zerdeçal koymasını önerdi. Güzelcan, limonata içindeki şeker miktarının ayarlanmasını da önerip, "Diyabet hastaları için limonata içindeki şeker miktarı da önemlidir. 250 ml'lik bir şişenin tek bir bardağı yaklaşık 30 gram şeker içeriyor. Yaklaşık 12-15 tane şeker bir bardakta içilmiş oluyor. Çok fazla şeker içerdiği için bu limonatalar yerine ev yapımı limonatalar öneriyoruz" dedi.
DHA
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