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Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada "Personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır" denildi.
 11 Ağustos 2020 19:28
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Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta cuma günü Bulgaristan'da başlayan ve Edirne'de bazı sınır köylerine de yaklaşan orman yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının Bulgaristan tarafında devam ettiği kaydedildi.

Yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makineleriyle 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı çekildiği anımsatılan açıklamada, "Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını bugün itibarıyla sona ermiştir. Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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