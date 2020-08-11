1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
 11 Ağustos 2020 19:30
Yazdır
Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
11 Ağustos 2020 18:26		 FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası
11 Ağustos 2020 16:54
İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip
11 Ağustos 2020 16:38		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
11 Ağustos 2020 16:01
Aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Antalya'da yakalandı
11 Ağustos 2020 14:36		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 14:23
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
11 Ağustos 2020 13:39		 Zeytin Dalı'nda 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı terörist yakalandı
11 Ağustos 2020 12:45
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 10:28		 Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanması operasyonu: 10 gözaltı
11 Ağustos 2020 10:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı19:54 - Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım19:46 - Uzmanından Kovid-19 salgınında 'hareketsiz kalmayın' önerisi19:41 - Bursa Şehir Hastanesi 1,5 milyon kişiye hizmeti sundu19:35 - Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi19:30 - Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
19:28 - Edirne Valiliği: Yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır19:23 - Diyarbakır Valisi: Artık hiçbir risk yokmuş gibi devam edemeyiz19:21 - Akademisyen, KOSGEB desteğiyle yazılım firması kurdu19:18 - 'Kimse bize bir şey olmaz çevremize bir şey olmaz demesin'19:15 - Emekli eğitim müfettişi, gençler için kütüphane kurdu19:12 - Beslenme uzmanından 'hileli limonata' uyarısı
19:08 - Öğrencisini istismar eden öğretmen meslekten ihraç edildi19:05 - Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım18:59 - Validen uyarı: Koronavirüsle mücadele başlamadı bile18:57 - Alacaklısını elindeki tabanca ile kovalarken 3 kişiyi vurdu18:54 - Rize'de şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
18:47 - Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında sert düşüş
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Sınavlı okulların tamamı doldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
Memurlar.net gündeme getirdi... Eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma açıldı
Milli koronavirüs aşısı için net tarih verildi
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
THY'de 100'e yakın çalışan istifa etti
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
81 ilde corona virüs denetlemesi 1
ömer erdoğan 1
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 2
imitasyon 1
kadına şiddet 2
melih şendil 1
gram altın 3
cenk tosun 1
alpaslan öztürk 2
palmeiras 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak
Kozaklı Belediyesi 3 Memur Alacak
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam