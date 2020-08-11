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Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Merkezi sınavda başarılı öğrencilerin Anadolu imam hatip liselerini tercih etmesiyle hem bu okulların taban puanları yükseldi hem de kontenjanları doldu." dedi.
 11 Ağustos 2020 19:35
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Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsattı.

Merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığını belirten Yılmaz, "LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri, yüksek puan alan öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Anadolu imam hatip liselerine ayrılan 42 bin 128 kişilik kontenjanın yüzde 99,8'i dolarken, öğrencilerimizin yüzde 87'si ilk 3 tercihinde yer alan Anadolu imam hatip liselerinden birine yerleşti. Merkezi sınavda başarılı öğrencilerin Anadolu imam hatip liselerini tercih etmesiyle hem okulların taban puanları yükseldi hem de kontenjanları doldu." diye konuştu.

Yılmaz, Anadolu imam hatip liselerinde temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil gibi farklı alanlarda program çeşitliliği bulunduğuna dikkati çekti.

"37 bin 243 öğrenci sınavla öğrenci alan okullara girdi"

Öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı türler içermesi nedeniyle bu liselere büyük ilgi gösterdiğine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda çok önemli çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda başarıdan başarıya koşan imam hatip ortaokulları, akademik alanda da başarılarını artırarak merkezi sınavda hem bireysel hem de ortalama bazda önemli sonuçlar elde etti. İmam hatip ortaokullarından 37 bin 243 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullara girdi. 5 bin 183 öğrenci Anadolu lisesi, 3 bin 993 öğrenci fen lisesi, 21 bin 271 Anadolu imam hatip lisesi, 5 bin 678 mesleki ve teknik lise, bin 118 öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti."

Geçen günlerde açıklanan 2020-YKS sonuçlarına işaret eden Yılmaz, hem bireysel hem de kitlesel başarıda imam hatip okulları için yeni bir milat başladığını, 30'u aşkın ilde ilk binde derece elde eden öğrencilerin olduğunu, bunun da tercihlerde imam hatip okullarının ilgi odağı olmasına etki ettiğini ifade etti.

İmam hatip ortaokullarından LGS'de birçok şehirde, il düzeyinde derece yapan öğrencilerin bulunduğunu dile getiren Yılmaz, öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlık çalışmalarının yanı sıra okullarda yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle hayata ve topluma değer katan işlere imza attığını söyledi.

"Çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz"

Bu etkinliklerin kariyer planlamasıyla birlikte karakter inşasına da büyük katkısı olduğunu, aidiyet duygusu ve olumlu okul kültürünü geliştirdiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, ülke genelinde yürütülen, Genel Müdürlükçe rehberlik ve koordinasyonu sağlanan bir üst öğrenime hazırlık için 'Hedef-LGS, üniversiteye hazırlık için Hedef-2020 ve Hedef-2023' projeleri, 2020 YKS'de kitlesel başarının anahtarı olmuştur. Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM-2) kapsamında, 'Rehber Okullar' ve 'Paydaş Okullar' uygulamasıyla birbirini geliştiren ve başarı farkını azaltan okullarla, ortak hedeflere yönelik çalışmalarımızla önümüzdeki yıllar çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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