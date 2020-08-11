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Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı

Antalya'da farklı hastanelerin Kovid-19 servisinde aylardır fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, çektikleri videolarla rehavete kapılmadan kurallara uyulması çağrısında bulundu.
 11 Ağustos 2020 19:54
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan pandemi servisinin sağlık çalışanları, çektikleri videolarla "Sevdiklerimizi hayattan koparmamak için sabırlı olalım, kurallara uyalım" mesajı verdi.

Antalya'daki farklı pandemi hastanelerinde vakanın ilk görüldüğü andan itibaren görev yapan sağlık çalışanları, aylardır rahatsızlanan hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca çalışıyor.

Havaların ısınmasıyla vatandaşların tedbirler konusunda rehavete kapıldığını gören sağlık çalışanları, çektikleri videolarla Kovid-19 kuralları konusunda uyardı.

Gazipaşa Devlet Hastanesinde çalışan hemşire Zadife Akbuz Kalaycı, Kovid-19'un bitmediğini, çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yoğun bakımlarda tedavi olmamak için sabırlı olunmasını isteyen Akbuz, "Havalar ısındı diye rehavete kapılıp tatil moduna girmeyin. Sevdiklerimizi hayattan koparmamak için tedbirlere uyalım. Biz de sevdiklerimize, çocuklarımıza sarılmayı çok özledik ama onların sağlığı için asla sarılmıyoruz." dedi.

"Koronavirüsle aranıza mesafe koyun"

Atatürk Devlet Hastanesinin Kovid-19 servisinde çalışan sağlık memuru İslam Cansız da maske, mesafe ve temizlik kurallarına doğru şekilde uyulmasının her insanın hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Son zamanlarda vakalarda artış olduğuna dikkati çeken Cansız, "Bunun için devletimiz, bakanlığımız ve hastanelerimiz her türlü imkanı sonuna kadar seferber etti. Bizler sizler için buradayız. Çocuklar okula gidebilsin, insanlar işsiz kalmasın, hayatlar son bulmasın diye maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." diye konuştu.

Maske takarak insanlarla değil, Kovid-19 ile araya mesafe konulduğuna dikkati çeken Cansız, "Kurallara uymak, yoğun bakımda sevdiklerinizden ayrı olmaktan iyidir." dedi.

"Maske takın" çağrısı

Hemşire Fatma Koca da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hastanın yanına gireceğinde, tüm koruyucu kişisel malzemeleri kullandığı için korkmadığını söyledi.

Maske takmanın unutulmamasını isteyen Koca, "Fakat siz dışarıda gözle görülmeyen bu virüsten korunmak için maske takmadan, sosyal mesafeyi korumazsanız virüsten korkmalısınız. Lütfen aranıza 1,5 metre mesafe koyun." ifadelerini kullandı.

"Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz"

Hemşire Emine Aysu ise sosyal mesafe kuralına uyularak, aslında sevdikleriyle değil, Kovid-19 ile araya mesafe konulduğunu belirterek, "Kurallara uyarak sizler için çabalayan bizlerin yanımızda yer alıyorsunuz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." diye konuştu.

Hemşire Fatma Banu Demirdaş, şu ana kadar koronavirüsle çok iyi mücadele edildiğini, iyi işler çıkardıklarını dile getirdi.

Herkesin artık kuralları çok iyi bildiğine değinen Demirdaş, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci bitmedi, hala devam ediyor. Sağlık çalışanları olarak, bu süreçte sizlerin sağlığı ve tedavisi için tüm zor koşullara rağmen mücadelemizi sürdürürken lütfen siz de mücadelemize destek vermeye devam edin. 14 kuralına uyun. Süreci kontrol etmek elimizde."

Uzman doktor Alev Banu Beköz, maske takılması konusunda uyardı.

Kızı 8 yaşındaki Nova Beköz ise "Ben doktor olmak istiyorum, bana bu şansı tanır mısınız? Geleceğimiz için lütfen maske takın." dedi.
Anadolu Ajansı
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